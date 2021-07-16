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10:38, 16 июля 2021 года 15 июля под Орлом двое пьяных водителей съехали в кювет Оба получили травмы.





15 июля в вечернее время в Орловской области произошло два ДТП с участием пьяных водителей. Оба потеряли управление, съехали с дороги в кювет и получили травмы, – сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД.



В 20:15 на 11 километре автодороги Орел – Знаменское 61-летний нетрезвый автолюбитель потерял контроль над «Рено Логан» и уронил иномарку за обочину. Буквально через пять минут, но уже на 7 километре грунтовой дороги Фатнево – Чегодаево, это же сделал 67-летний водитель УАЗа.





К слову, с 12 по 16 июля сотрудникам ГИБДД пьяными попались 20 водителей. Трое из них повторно сели за руль нетрезвыми, девять – отказались от прохождения освидетельствования.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили ранения.



Фото пресс-службы областного УГИБДД









Артём Ежаков



