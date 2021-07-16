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11:35, 16 июля 2021 года COVID-19 подтвердился у 90 орловцев, трое скончались В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 16 июля, за последние сутки в Орловской области выявлено 90 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 38 895).



Накануне выписаны 84 орловца (всего – 36 803). От последствий болезни скончались 786 жителей региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 25 704 (всего – 5 907 999), число выздоровевших – 21 932 (всего – 5 300 908). Общее число летальных исходов – 146 868 (+799 случаев за сутки).



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



