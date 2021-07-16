COVID-19 подтвердился у 90 орловцев, трое скончались

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11:35, 16 июля 2021 года
COVID-19 подтвердился у 90 орловцев, трое скончалисьВ России обнародовали суточные данные о распространении болезни.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 16 июля, за последние сутки в Орловской области выявлено 90 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 38 895).
Накануне выписаны 84 орловца (всего – 36 803). От последствий болезни скончались 786 жителей региона (+3 летальных исхода).
Суточная заболеваемость в России – 25 704 (всего – 5 907 999), число выздоровевших – 21 932 (всего – 5 300 908). Общее число летальных исходов – 146 868 (+799 случаев за сутки).
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Артём Ежаков