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12:05, 16 июля 2021 года COVID-19 не омрачил отдых юных орловцев в летних лагерях Ни один ребёнок не заболел коронавирусом за время текущей летней оздоровительной кампании.





В Орловской области не выявлено случаев заражения детей COVID-19 в летних лагерях во время текущей оздоровительной кампании. Об этом заявила на заседании оперативного штаба замглавы регионального департамента образования Ирина Коростелева. Сейчас там отдыхают 628 ребят, а в первую смену их посетили свыше 18 тысяч детей. К работе в лагерях допускают сотрудников, документально доказавших отсутствие заболевания.



Параллельно педагогический корпус вакцинируется к новому учебному году. Процедуру прошли уже 7 783 сотрудника сферы образования, – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



