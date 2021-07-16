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12:53, 16 июля 2021 года В Орле 90 водителей проехали на красный свет Данные – за полгода.





В Орле с начала года за проезд на запрещающий сигнал светофора 90 водителей привлечены к административной ответственности. Штраф за такое нарушение составляет 1000 рублей, повторное - 5 тысяч или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Только камерами, установленными на дорогах, зафиксировано более 10 тысяч нарушений. Проезд на красный свет спровоцировал 8 ДТП, 10 человек получили травмы.





Всеволод Трифонов



