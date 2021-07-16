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13:09, 16 июля 2021 года

В Орле начали делать подъезд к парку Победы

Дорога туда будет вести со стороны ул. Зои Космодемьянской.


В Орле со стороны ул. Зои Космодемьянской приступили к ремонту 450-метрового подъезда к парку Победы. Работу ООО «Дорстрой» должно завершить 2 августа. Контракт ценой в 13,9 млн рублей предусматривает 5-летнюю гарантию.
Артём Москвичеков, и.о. начальника Управления коммунальным хозяйством г. Орла: «На данном этапе создаётся основание. Работает грейдер и трактор: грейдер выравнивает поверхность, а трактор убирает излишки грунта. Делают всё под отметку. Затем начнётся формирование слоёв. Первым делом будет насыпаться песок — 20 см, затем щебень — 20 см. После укладывается два слоя асфальта: нижний в 3 см и верхний — 5 см. Затем рабочие приступят к устройству тротуаров, парковки, велодорожек и разворотного кольца. У подъезда к парку Победы планируется также устройство освещения».
Сейчас к работам привлечены 10 рабочих, а также грейдер, трактор, виброкаток и два самосвала.

Парк Победы откроется после реконструкции в День города – 5 августа. Там уже открыли часовню, посвященную памяти павших на Орловско-Курской дуге. Также здесь появится мемориал танкистам-гвардейцам. Для активного отдыха орловцев предусмотрены территории для скейтбордистов, велосипедистов, роллеров и любителей экстремальных видов спорта.

Фото пресс-службы областного правительства


Артём Ежаков
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