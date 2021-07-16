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13:17, 16 июля 2021 года Детские площадки должны быть безопасными В Орле активисты прошли по дворам и выяснили, где лучше не гулять. Корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина приняла участие в рейде.





Разбитая песочница с торчащими гвоздями, проржавевшие, облупленные и покрытые плесенью малые дворовые формы, и качели как объект повышенной опасности. Такие условия для детского отдыха существуют во дворе дома № 13 по Наугорскому шоссе. Впрочем, детей практически не бывает - даже в хорошую погоду во время каникул. Не лучше ситуация и в соседнем дворе. Накануне эти площадки посетили активисты «Молодёжки ОНФ» совместно с уполномоченным по правам ребенка в Орловской области Константином Домогатским.



Константин Домогатский, уполномоченный по правам ребенка в Орловской области: «Будут сделаны определенные запросы, заключения уполномоченного по правам ребенка. Мы видели, что, к сожалению, в прошлом году было очень много травм на аварийных площадках, были даже летальные случаи в районах области, поэтому здесь надо бить тревогу и в кратчайшее время демонтировать аварийное оборудование».

Обратить внимание представителей власти, управляющих компаний и родителей на дворовые площадки, где играют дети, цель всероссийской акции «Безопасность детства».



Впрочем, есть в Орле и показательные дворы, которые обустроены не только за депутатские и бюджетные средства, но и силами самих жильцов. Как, например, двор дома № 14 по улице Пионерской. Создать подобные ОНФ призывает всех граждан.



Владимир Филонов, руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Я бы хотел призвать и управляющие компании и депутатов городского и областного советов повнимательнее относиться к детям и по возможности распределять средства на детские площадки».

Мониторинг детских объектов социальной инфраструктуры будет продолжаться на протяжении всех летних каникул.





Татьяна Тимохина



