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13:29, 16 июля 2021 года Орловские медики смогут заглянуть внутрь сосуда Сосудистые хирурги областной клинической больницы опробовали новую методику, которую простым языков можно назвать – УЗИ сосуда изнутри. Такие диагностические процедуры используют многие европейские больницы и федеральные российские центры. На мастер-классе побывала корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.





Орловские сосудистые хирурги посетили мастер класс, посвященный внутрисосудистому ультразвуковому исследованию. Медикам рассказали и показали, как с помощью эндоваскулярной техники в сосуд и проводиться катетер УЗИ и датчик давления. Врач может увидеть, где происходит сужение сосуда и куда нужно поставить стент.



По словам хирургов, внедрение этой методики сможет помочь тяжелым больным с множественными поражениями коронарного русла избежать травматичных операций на открытом сердце.



Мастер-класс проходил в течение двух дней. УЗИ сосудов изнутри было сделано нескольким пациентом. Если новое оборудование будет внедрено в областной клинической больнице – это станет ещё одной возможностью улучшить качество жизни пациентов сократить летальность от сердечных болезней.





Елена Литинская



