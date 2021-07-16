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13:29, 16 июля 2021 года

Орловские медики смогут заглянуть внутрь сосуда

Сосудистые хирурги областной клинической больницы опробовали новую методику, которую простым языков можно назвать – УЗИ сосуда изнутри. Такие диагностические процедуры используют многие европейские больницы и федеральные российские центры. На мастер-классе побывала корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.


Орловские сосудистые хирурги посетили мастер класс, посвященный внутрисосудистому ультразвуковому исследованию. Медикам рассказали и показали, как с помощью эндоваскулярной техники в сосуд и проводиться катетер УЗИ и датчик давления. Врач может увидеть, где происходит сужение сосуда и куда нужно поставить стент.

По словам хирургов, внедрение этой методики сможет помочь тяжелым больным с множественными поражениями коронарного русла избежать травматичных операций на открытом сердце.

Мастер-класс проходил в течение двух дней. УЗИ сосудов изнутри было сделано нескольким пациентом. Если новое оборудование будет внедрено в областной клинической больнице – это станет ещё одной возможностью улучшить качество жизни пациентов сократить летальность от сердечных болезней.


Елена Литинская
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