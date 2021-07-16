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12:21, 16 июля 2021 года Службу занятости Орловской области ждёт модернизация Начнут реформирование службы с центра занятости Мценского района. Подробнее об этом в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказала руководитель регионального департамента соцзащиты Ирина Гаврилина.





Службу занятости Орловской области ждёт модернизация. Как рассказала глава департамента соцзащиты Орловской области Ирина Гаврилина, Федеральный закон о службе занятости был принят 30 лет назад, и к настоящему моменту были внесены изменения.



Ирина Гаврилина: «Сейчас мы приступаем к актуализации нашей работы, приведению её в более современный формат. Уже в этом году наш регион вошёл в нацпроект, в рамках которого ведётся трансформация центра занятости города Мценска и Мценского района. Это будет флагманский центр, который будет соответствовать всем новым требованиям. В рамках нацпроекта выделяются федеральные деньги, это почти 20 миллионов рублей в этом году. Они будут потрачены на ремонт, новое оборудование, на котором мы отработаем фирменный стиль, который впоследствии будем трансформировать на всю область».

Ирина Гаврилина: «Наша задача оптимально совместить интересы работодателей и безработных, чтобы на выходе получить эффективный процесс трудоустройства. Перед нами стоит задача обучить наших сотрудников. Инспектор должен дорасти до кадрового консультанта, все процессы мы планируем перевести в дистанционный формат, не отменяя очного общения при этом. Мы будем работать над внедрением эффективного механизма поиска работы для человека под его требования с привлечением всех имеющихся источников, то есть, с учётом заработной платы, социального пакета, транспортной инфраструктуры».

Подробнее – в интервью Ирины Гаврилиной корреспонденту ГТРК «Орёл» Юлии Опанасюк.





Орловское Информбюро



