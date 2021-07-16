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14:10, 16 июля 2021 года

В Орле отметят 200-летие Полины Виардо

18 июля - день рождения любимой женщины и музы Ивана Сергеевича Тургенева.


 Орловский музей Ивана Тургенева отметит день рождения Полины Виардо. К 200-летию музы и любимой женщины писателя сотрудники музея подготовили спектакль-фантазию «Я шёл среди высоких гор...».

На сцену выйдут не профессиональные актеры, а сотрудники музея - Елена Котляр и Алина Бабенкова, Надежда Диулина и Антон Бушунов. Одни - в роли наших современниц, рассуждающих о взаимоотношениях испанской певицы и русского писателя, другие - в главных ролях, Полины и Ивана.

Поставил экспериментальный спектакль Рахим Рахманов.В основе сценария - переписка писателя со своей возлюбленной и отрывки из его произведений, а также домыслы и фантазии многих людей.

Рахим Рахманов режиссёр и сценарист спектакля: «Тема тонкая, деликатная - какими были их взаимоотношения, насколько они были близки. И много лет идут и сплетни, и исследования, и споры. Это бесконечно».

День рождения Полины Виардо в музее отмечают ежегодно и всегда с сюрпризом. А этот год - юбилейный.

Людмила Балыкова, ведущий научный сотрудник И.С. Тургенева: «Сам Иван Сергеевич считал этот день для себя святым, и каждый раз где бы он ни был, он устремлялся туда, где празднует день рождения Виардо и готовил свои сюрпризы».

Роман Тургенева и Виардо пишется уже многими поколениями, и ещё долго будет писаться. Одну из интерпретаций возможных событий - спектакль «Я шёл среди высоких гор» - зрители увидят 18 июля в 16 часов в музее Тургенева. А еще в этот день ждут подарок от молодого скульптора.

Людмила Балыкова, ведущий научный сотрудник музея И.С. Тургенева: «Ученик известного скульптора Валерия Михеева предлагает скульптуру - Полина Виардо поднимается на сцену. Я надеюсь, что мы увидим этот скульптурный портрет в нашем музейном садике».

А 29 июля музей организует большие музыкальные юбилейные гастроли Виардо. 200-летие возлюбленной Тургенева в Орле отметят с размахом.


Татьяна Тимохина
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