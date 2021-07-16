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14:12, 16 июля 2021 года

В Орле «банковская служба безопасности» лишила женщину 620 тыс. рублей

Орловчанку обманули по классической для злоумышленников схеме.


В Орле 38-летняя женщина перевела мошенникам 620 тыс. рублей, – сообщает сайт областного УМВД. Орловчанке позвонили лже-работники службы безопасности кредитной организации и заявили, что прямо сейчас неизвестный зашел в её личный кабинет и пытается оформить займы. Чтобы помешать несуществующему злоумышленнику, женщина, по инструкции «специалистов» зашла в онлайн-банк, оформила там кредит, а затем пошла в несколько банков, где оформила еще несколько договоров. Обналиченные 620 тыс. рублей она 30 транзакциями через банкомат перевела настоящим преступникам.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас их ищут.

Сотрудники регионального УМВД снова напоминают о возможности подмены телефонных номеров (8-800, 8-495, 8-499 и т.д.) и связанным с этим мошенничеством. Никогда не сообщайте личную информацию и данные карты, не отправляйте пустые СМС или с набором цифр, а также не берите кредиты, руководствуясь инструкциями банковских специалистов – настоящие никогда не попросят об этом. Также с недоверием отнеситесь к сообщениям о взломах ваших банковских учетных данных и попытках украсть средства. При получении любой такой информации, а также при попытках добычи собеседником ваших персональных данных – завершите разговор и сами перезвоните в службу поддержки банка, однако набирайте номер заново.

Это далеко не первый случай крупного телефонного мошенничества. За последние две недели аналогичным способом злоумышленники лишили двух пенсионерок в общей сложности 2,4 млн.


Артём Ежаков
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