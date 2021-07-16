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15:32, 16 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Экстремальная площадка для прогулок. От нее даже дети держатся на расстоянии. Активисты ОНФ проехали по орловским дворам.



- Взгляд на человека - изнутри. Орловские врачи пробуют новые методы проведения операций на открытом сердце.



- На Орловщине отметят 200-летие со дня рождения Полины Виардо.



- Смертельное лобовое. За гибель целой семьи виновному дали 8,5 лет колонии.



- Ненастоящие купюры. Как определить подделку?



- Центральная библиотека Мценска станет модельной.



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