пятница 16.07.2021 17:40:27 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

16:15, 16 июля 2021 года

Развитие регионов - ключевое направление внутренней политики Российской Федерации

Этот вывод подчеркнули ведущие российские и зарубежные эксперты по итогам первого дня Международной научно-практической конференции «Региональное развитие до и после пандемии», проходящей в эти дни в Президентской академии в Москве.

В рамках мероприятия эксперты Академии и ведущие ученые из разных стран обсудили приоритеты пространственного преобразования России, происходящие изменения в развитии регионов, влияние пандемии на экономику агломераций, пространственное поведение населения и другие.
Помимо реализации региональных программ в настоящее время в России наблюдается тенденция к трансформации отдельных крупных городов и городских агломераций, особенно в условиях пандемии.

Наряду с российскими учеными и представителями органов власти субъектов Российской Федерации вопросы перспектив развития регионов России обсудили представители научного сообщества из Италии, США, Германии, Швейцарии, Великобритании и Нидерландов.
Открывая конференцию, ректор РАНХиГС Владимир Мау подчеркнул важность единой экспертной площадки для обмена передовым опытом и обсуждения актуальных проблем социально-экономического развития научным, экспертным сообществом и государственной властью.

Конференция стала продолжением серии научных мероприятий, проводимых Президентской Академией с начала 2021 года с участием представителей академического научно-исследовательского сообщества, региональных органов власти, международных экспертов. Основной целью этой работы Академии являются поддержка и активное проведение фундаментальных и прикладных исследований в интересах развития научного потенциала страны, организация глобально конкурентоспособных научных исследований, а также экспертное сопровождение органов государственного управления.

Доктор исторических наук, профессор, заместитель директора Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС Виктор Ливцов: Россия стала крупной державой в силу обстоятельств своего развития. Она вынуждена была осваивать значительные территории в поисках дополнительных ресурсов: сначала – пушного и морского зверя, затем полезных ископаемых. Постепенно страна достигла естественных геополитических размеров, послужив прообразом хартленда (мирового острова).
Россия имеет огромный природный и человеческий потенциал, оставаясь самой большой страной в мире, однако ее размер накладывает на жителей дополнительное бремя. Чтобы страна продолжала успешно жить и развиваться необходимо затрачивать значительные усилия на равномерное развитие российских регионов и коммуникационных связей между ними и центром. Поэтому тема данной конференции весьма актуальна, позволяет проанализировать значительный накопленный опыт, но самое главное - определить приоритеты дальнейшего развития.


Отдел рекламы
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.