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16:15, 16 июля 2021 года Развитие регионов - ключевое направление внутренней политики Российской Федерации Этот вывод подчеркнули ведущие российские и зарубежные эксперты по итогам первого дня Международной научно-практической конференции «Региональное развитие до и после пандемии», проходящей в эти дни в Президентской академии в Москве.



В рамках мероприятия эксперты Академии и ведущие ученые из разных стран обсудили приоритеты пространственного преобразования России, происходящие изменения в развитии регионов, влияние пандемии на экономику агломераций, пространственное поведение населения и другие.

Помимо реализации региональных программ в настоящее время в России наблюдается тенденция к трансформации отдельных крупных городов и городских агломераций, особенно в условиях пандемии.



Наряду с российскими учеными и представителями органов власти субъектов Российской Федерации вопросы перспектив развития регионов России обсудили представители научного сообщества из Италии, США, Германии, Швейцарии, Великобритании и Нидерландов.

Открывая конференцию, ректор РАНХиГС Владимир Мау подчеркнул важность единой экспертной площадки для обмена передовым опытом и обсуждения актуальных проблем социально-экономического развития научным, экспертным сообществом и государственной властью.



Конференция стала продолжением серии научных мероприятий, проводимых Президентской Академией с начала 2021 года с участием представителей академического научно-исследовательского сообщества, региональных органов власти, международных экспертов. Основной целью этой работы Академии являются поддержка и активное проведение фундаментальных и прикладных исследований в интересах развития научного потенциала страны, организация глобально конкурентоспособных научных исследований, а также экспертное сопровождение органов государственного управления.



Доктор исторических наук, профессор, заместитель директора Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС Виктор Ливцов: Россия стала крупной державой в силу обстоятельств своего развития. Она вынуждена была осваивать значительные территории в поисках дополнительных ресурсов: сначала – пушного и морского зверя, затем полезных ископаемых. Постепенно страна достигла естественных геополитических размеров, послужив прообразом хартленда (мирового острова). Россия имеет огромный природный и человеческий потенциал, оставаясь самой большой страной в мире, однако ее размер накладывает на жителей дополнительное бремя. Чтобы страна продолжала успешно жить и развиваться необходимо затрачивать значительные усилия на равномерное развитие российских регионов и коммуникационных связей между ними и центром. Поэтому тема данной конференции весьма актуальна, позволяет проанализировать значительный накопленный опыт, но самое главное - определить приоритеты дальнейшего развития.





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