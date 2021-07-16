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17:10, 16 июля 2021 года На Орловщине реализуется новый проект по переработке зерна Компания построит в Верховье мельницу двухсортного помола.





В Орловской области «НАШ СОЮЗ» реализует новый проект в Верховье – построит мельницу двухсортного помола зерна пшеницы мощностью в 150 т/сутки. Инвестиционный портфель проекта составит 350 млн рублей, в текущем году компания вложит 150 млн. Реализация проекта позволит создать 60 рабочих мест.



ООО «НАШ СОЮЗ» включена в реестр региональных инвестпроектов для получения областных мер государственной поддержки, – сообщили в Корпорации развития.



Фото пресс-службы Корпорации развития Орловской области





Артём Ежаков



