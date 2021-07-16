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17:34, 16 июля 2021 года Детский сад на ул. Кузнецова в Орле строят с опережением графиков О ходе работ рассказали в мэрии областной столицы.





В Орле с опережением графиков идёт строительство 80-местного детского сада на ул. Кузнецова, – сообщили в городской администрации. Рабочие ООО «Авилон» уже установили двери в здании и смонтировали светильники на прилегающей территории. Сейчас здесь заняты прокладкой наружных коммуникационный сетей.

Дмитрий Кузнецов, глава МКУ «Управление капитального строительства г. Орла» (УКС): «Заключены договоры на поставку мебели и технологического оборудования. Специалисты Управления капитального строительства совместно с заведующей детским садом определяют их расстановку». Срок сдачи объекта, прописанный в соглашении – 30 ноября 2021 года.



Фото пресс-службы мэрии Орла





Артём Ежаков



