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17:34, 16 июля 2021 года

Детский сад на ул. Кузнецова в Орле строят с опережением графиков

О ходе работ рассказали в мэрии областной столицы.


В Орле с опережением графиков идёт строительство 80-местного детского сада на ул. Кузнецова, – сообщили в городской администрации. Рабочие ООО «Авилон» уже установили двери в здании и смонтировали светильники на прилегающей территории. Сейчас здесь заняты прокладкой наружных коммуникационный сетей.
Дмитрий Кузнецов, глава МКУ «Управление капитального строительства г. Орла» (УКС): «Заключены договоры на поставку мебели и технологического оборудования. Специалисты Управления капитального строительства совместно с заведующей детским садом определяют их расстановку».
Срок сдачи объекта, прописанный в соглашении – 30 ноября 2021 года.

Фото пресс-службы мэрии Орла


Артём Ежаков
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