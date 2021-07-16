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18:24, 16 июля 2021 года В Орле проверяют соблюдение противоэпидемических мер в торговых центрах Нарушителей штрафуют.





Сегодня в Орле провели контрольный рейд, в рамках которого проверяли соблюдение противоэпидемических мер в торговых центрах. Проверяли наличие масок у продавцов и покупателей, а также наличие обеззараживающих средств и разметки, предназначенной для соблюдения социальной дистанции.



Максим Петров и.о. руководителя департамента промышленности и торговли Орловской области: «По всей стране идёт, к сожалению, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, и самое главное - помнить о собственной безопасности. Первый компонент собственной безопасности это вакцинирование, потому что всегда легче предотвратить, чем лечить потом. Второй элемент очень важный это ношение маски, когда вы находитесь в помещении и публичном месте».

С начала пандемии, то есть с прошлого года и по сегодняшний день, за несоблюдение санитарных норм на территории Орловской области выписано штрафов на сумму более миллиона рублей. Нарушители масочного режима были обнаружены и во время очередного рейда в мебельном торговом центре. В результате был составлен административный протокол. Размер взыскания определит мировой судья.



Геннадий Шутанов, начальник отдела АТК территориального управления по Советскому района: «Если нарушение выявлено в первый раз - обычно выносится предупреждение, второй раз - уже штраф от 30 тысяч и выше на усмотрение судьи».





Татьяна Тимохина



