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21:22, 16 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Коронавирус не отступает. Противостоять болезни поможет соблюдение эпидмер. Нарушители заплатят штраф.



- Детские площадки должны быть безопасными. В Орле активисты прошли по дворам и выяснили, где лучше не гулять.



- В Орле начали делать подъезд к парку Победы. Дорога туда будет вести со стороны ул. Зои Космодемьянской.



- 18 июля - День создания органов государственного пожарного надзора. Задача инспекторов – предотвратить.



- В Орле отметят 200-летие Полины Виардо. В музее Тургенева поставили спектакль.



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