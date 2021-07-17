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10:02, 17 июля 2021 года

На Орловщине вакцинировано 84% соцработников

В регионе продолжается прививочная кампания среди граждан, контактирующих с людьми.


В Орловской области от коронавирусной инфекции привились 84,12% работников учреждений социальной защиты, подведомственных профильному департаменту, от общей численности в 4 678 сотрудников. Ещё 411 хотят начать курс в ближайшее время.

Сейчас вакцинацию прошли 2 247 человек. Антитела подтверждены у 1 109 соцработников, а 277 человек получили медотвод.

Подопечные соцзащиты, получающие помощь на дому, также проходят процедуры прививок – их уже набралось 1 959 человек.


Артём Ежаков
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