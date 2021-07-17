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18:03, 17 июля 2021 года

О пожарах они знают всё. Главная задача – не допустить

18 июля - День создания органов государственного пожарного надзора. В России этот праздник стал отмечаться в 2007 году.


18 июля инспекторы пожарного надзора отмечают свой профессиональный праздник. В Орловской области насчитывается 20 территориальных подразделений надзорной деятельности. Работают там 87 человек. В среднем на каждого инспектора приходится порядка 90 объектов защиты. Человек, который берет на себя такую ответственность, должен быть грамотным, принципиальным юридически подкованным.

Наталия Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Это круглосуточная работа, потому что пожар может произойти в любое время. Инспекторы госпожнадзора занимаются, в том числе, и расследованием пожаров. Наши инспекторы это коммуникативные, приятные люди, потому что порядка 80% их деятельности это профилактическая работа с людьми».

Каждое утро своего рабочего дня инспектор начинает с профилактики - на своем объекте он обходит окрестности и напоминает людям, что делать во время пожара, но самое главное - что делать, чтобы его не произошло.

Дмитрий Александров - инспектор в Орловском районе, в рейдах - и зимой, и летом. Отмечает, что взрослые порой забывают как вызвать пожарных. Напоминать и предупреждать – задача инспектора.

Дмитрий окончил Академию противопожарной службы, там же познакомился со своей будущей супругой Алиной - на данный момент сотрудница пресс-службы МЧС.

Вместе они воспитывают малыша, и вместе напоминают всем о безопасности. Алина информирует через Интернет, Дмитрий - при личном контакте с людьми. Признаются, что общее деятельность - объединяет.


Всеволод Трифонов
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