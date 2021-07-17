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12:05, 17 июля 2021 года В Орловской области смертность значительно превысила рождаемость Региональная служба статистики опубликовала отчёт о демографической ситуации в регионе в первые пять месяцев текущего года.





В Орловской области в январе-мае 2021 года смертность значительно превысила рождаемость. Это следует из отчёта территориальной службы статистики. В рассматриваемом периоде родились 2 104 ребенка и зафиксирована смерть 6 175 орловцев. Таким образом, естественная убыль составила 4 071 человек.



В сравнении с аналогичным периодом прошлого года ситуация значительно ухудшилась. Тогда убыль составила 2 583 жителя региона. В сравнении с этим временным отрезком, смертность выросла на 1 300 человек, а родилось на 188 младенцев меньше.



Единственной положительной тенденцией стало уменьшение числа гибели новорождённых – 13 против 15.





Артём Ежаков



