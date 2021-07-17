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14:07, 17 июля 2021 года Голкипер «Спартака» Селихов сломал палец руки во время предсезонной игры Травма выбила уроженца Нарышкино примерно на три месяца.





Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов получил сложный перелом пальца руки во время предсезонного турнира. Орловец травмировался в поединке с казанским «Рубином», а – сообщает официальный сайт ФК «Спартак». Вратарю потребуется хирургическое вмешательство и курс реабилитации.



Селихов перебрался в «Спартак» в ноябре 2016 года. Красно-белые приобрели голкипера у пермского «Амкара». К сожалению, вратарю мешают многочисленные травмы – с 2018 года согласно авторитетному сайту transfermarkt он получил шесть повреждений, пропустив из-за них 643 дня.



В составе «Спартака» Селихов стал чемпионом России по футболу и обладателем Суперкубка страны.





Анастасия Дорохова



