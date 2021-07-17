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10:16, 17 июля 2021 года Орловец отсудил у стоматологии сотни тысяч рублей Роспотребнадзор вступился за потребителя и помог ему восстановить гражданские права.





В Орле после иска Роспотребнадзора за неполное оказание услуг и их ненадлежащее качество оштрафовали стоматологию, – сообщает сайт управления. Советский районный суд требования истца удовлетворил лишь частично – потребительский договор расторгли, а в пользу бывшего клиента взыскали 384,9 тыс. рублей в качестве возмещения его трат, а также выплаты неустойки, компенсации морального вреда и несоблюдения добровольного порядка удовлетворения требований потребителя.





Артём Ежаков



