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16:11, 17 июля 2021 года

Орловские полицейские раскрыли уличный грабёж

Под подозрение попал 50-летний мужчина.


В Орле полицейские установили подозреваемого в уличном грабеже, – сообщает сайт областного УМВД. Преступление произошло в Железнодорожном районе. В одном из скверов женщина встретила незнакомца, с которым она разговорилась и едва не лишилась рюкзака – мужчина попытался сорвать его с плеча, но не смог, однако выпавший у орловчанки телефон ценой около 10 тыс. рублей он успел прикарманить.

По записям с видеокамер и благодаря другим оперативно-розыскным мероприятиям правоохранители установили возможного виновника. Им оказался 50-летний орловец. В грабеже мужчина признался и вернул гаджет.

По ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж) фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы. На время расследования он отпущен под подписку о невыезде.


Артём Ежаков
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