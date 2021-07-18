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8:13, 18 июля 2021 года

Сегодня – День металлурга

День металлурга в России отмечается в третье воскресенье июля. Праздник был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года, подтвержден указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».


В Орловской области металлургическое производство представлено предприятиями, специализирующимися на производстве металлоизделий из черных металлов. Предприятия выпускают различные виды крепежа, стальную проволоку, отливают детали из серого и высокопрочного чугуна различной сложности для применения на железнодорожном транспорте, в автомобильной промышленности и производстве бытовой техники и многое другое.

В минувшем году темп развития металлургического производства на Орловщине составил 127,5%.


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