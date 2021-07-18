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10:15, 18 июля 2021 года «Быть металлургом – значит каждый день превращать грубую руду в чистый металл, служащий интересам человека» Поздравление Правительства Орловской области с Днём металлурга





Уважаемые работники металлургии!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Металлургическая отрасль по праву является одним из столпов регионального производства.

Вы – металлурги – гордость орловской промышленности! Каждый день вы совмещаете тяжелую физическую работу и напряженный интеллектуальный труд, преумножая региональный потенциал. В минувшем году вы показали отличный результат – темп развития металлургического производства составил 127,5%.

Быть металлургом – значит каждый день превращать грубую руду в чистый металл, служащий интересам человека. Сегодня металлургическая отрасль – это сложное, наукоемкое производство, требующее постоянного обучения кадров, внедрения современных технологий, непрерывной модификации.

Дорогие друзья! Примите нашу благодарность за ваш неустанный труд, искреннюю заинтересованность в работе, стремление к постоянному развитию!

Сердечно желаем вам новых побед и свершений, творческого и созидательного труда, оптимизма, благополучия и крепкого здоровья!



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ





Орловское Информбюро



