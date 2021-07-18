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10:15, 18 июля 2021 года

«Быть металлургом – значит каждый день превращать грубую руду в чистый металл, служащий интересам человека»

Поздравление Правительства Орловской области с Днём металлурга


 Уважаемые работники металлургии!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Металлургическая отрасль по праву является одним из столпов регионального производства.
Вы – металлурги – гордость орловской промышленности! Каждый день вы совмещаете тяжелую физическую работу и напряженный интеллектуальный труд, преумножая региональный потенциал. В минувшем году вы показали отличный результат – темп развития металлургического производства составил 127,5%.
Быть металлургом – значит каждый день превращать грубую руду в чистый металл, служащий интересам человека. Сегодня металлургическая отрасль – это сложное, наукоемкое производство, требующее постоянного обучения кадров, внедрения современных технологий, непрерывной модификации.
Дорогие друзья! Примите нашу благодарность за ваш неустанный труд, искреннюю заинтересованность в работе, стремление к постоянному развитию!
Сердечно желаем вам новых побед и свершений, творческого и созидательного труда, оптимизма, благополучия и крепкого здоровья!

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ


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