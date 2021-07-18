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14:20, 18 июля 2021 года Орловцы реже сохраняют семью За первые пять месяцев текущего года распалось 1 232 брака, в то время как кольцами обменялись 1 194 пары.





В Орловской области в январе-мае 2021 года распалось больше браков, чем было заключено – 1 232 против 1 194. Об этом сообщается в отчёте Орёлстата. Если сравнивать эти цифры с аналогичным периодом прошлого года, то число разводов увеличилось на 455 случаев, а свадеб сыграли на 442 больше, поэтому аналогичная ситуация зафиксирована и здесь.





Артём Ежаков



