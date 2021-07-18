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16:22, 18 июля 2021 года Орловский ПФР разъяснил нюансы получения «президентской» выплаты для школьников Территориальное управление ответило на наиболее частые вопросы жителей.





Отделение ПФР по Орловской области подготовило ответы на наиболее распространённые вопросы, касающиеся получения единовременной «президентской» выплаты.



В послании Президент сказал, что выплаты будут проведены в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу. Когда именно придут деньги?



• Выплаты начнутся с 16 августа 2021 года. Поскольку заявления принимаются с 15 июля, а благодаря совместному проекту Минцифры и Минтруда многие родители уже получили предзаполненные заявления, которые необходимо только проверить, Пенсионный фонд успеет обработать данные и направить средства подавляющему большинству семей именно в этот день – 16 августа.

У меня двое детей-школьников. Я получу выплату на каждого?

• Да, выплата начисляется на каждого ребенка школьного возраста. При этом подавать отдельное заявление на каждого ребенка не нужно. Можно указать обоих детей в одном заявлении.

Если я не успел подать заявление до 16 августа, я получу деньги?

• Конечно. Заявление можно направить вплоть до 1 ноября 2021 года. То есть, даже если родитель подаст заявление 31 октября, он получит выплату.

Куда обращаться за единовременной выплатой?

• Дистанционно на Единый портал государственных услуг или в клиентскую службу ПФР. Для подачи заявления требуются справки? Если вы подаете заявление через интернет, никаких дополнительных документов не требуется. Если вы подаете заявление в отделении Пенсионного фонда, нужны: документ, удостоверяющий личность заявителя, документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя заявителя (в случае подачи заявления представителем заявителя).

Сколько рассматривается заявление?

• Заявление рассматривается 5 рабочих дней. Но первые выплаты пойдут с 16 августа.

Кто может получить выплату?

• Семьи с детьми от 6 до 18 лет, т.е. рожденными с 03.07.2003 по 01.09.2015. Семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если ребёнок продолжает обучение по основным общеобразовательным программам.

Ребёнку исполнилось 6 лет, но он ещё не идет в школу. Можно ли получить выплату?

• Пособие полагается детям школьного возраста вне зависимости от факта обучения в школе. Если ребенок в 6 лет еще не ходит в школу - семья получит деньги, если, например, 17-летний подросток уже окончил школу и поступил в колледж или университет, родители также смогут получить деньги на этого ребенка.

Можно ли получить выплату наличными или только безналично на карту?

• Только безналично, на карту любой платежной системы. Поскольку выплата - единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы МИР.

Вопрос: учитывается ли выплата при расчете среднедушевых доходов семьи для получения других мер поддержки?

• Ответ: единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей получателей такой выплаты при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.





Артём Ежаков



