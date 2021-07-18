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18:23, 18 июля 2021 года

Жители Должанского и Кромского районов смогут обратиться в мобильную прокуратуру

Задать свои вопросы или пожаловаться на нарушение прав станет возможным 19 и 21 июля.


Должанский и Кромской районы Орловской области в рамках мобильной приемной посетят высокие чины региональной прокуратуры.

19 июля в Должанском районе встречу с жителями проведет начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Евгений Коротких. Прием будет организован с 10:00 в здании местной прокуратуры: п. Долгое, ул. Свердлова, 7а.

21 июля в Кромском районе прием проведет первый зампрокурора Орловской области Алексей Тимошин. Обратиться к нему можно с 10:00 часов, придя в здание районной прокуратуры: п. Кромы, пер. Ленинский, 32.

Контактные телефоны для вопросов записи на личный прием:

• 8 (486-2) 40-56-49 – и.о. старшего помощника прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Елена Витальевна Калашник;
• 8 (486-72) 2-10-46 – прокуратура Должанского района;
• 8 (486-43) 2-15-69 – прокуратура Кромского района.


Артём Ежаков
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