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18:23, 18 июля 2021 года Жители Должанского и Кромского районов смогут обратиться в мобильную прокуратуру Задать свои вопросы или пожаловаться на нарушение прав станет возможным 19 и 21 июля.





Должанский и Кромской районы Орловской области в рамках мобильной приемной посетят высокие чины региональной прокуратуры.



19 июля в Должанском районе встречу с жителями проведет начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Евгений Коротких. Прием будет организован с 10:00 в здании местной прокуратуры: п. Долгое, ул. Свердлова, 7а.



21 июля в Кромском районе прием проведет первый зампрокурора Орловской области Алексей Тимошин. Обратиться к нему можно с 10:00 часов, придя в здание районной прокуратуры: п. Кромы, пер. Ленинский, 32.



Контактные телефоны для вопросов записи на личный прием:



• 8 (486-2) 40-56-49 – и.о. старшего помощника прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Елена Витальевна Калашник;

• 8 (486-72) 2-10-46 – прокуратура Должанского района;

• 8 (486-43) 2-15-69 – прокуратура Кромского района.





Артём Ежаков



