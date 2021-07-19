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8:24, 19 июля 2021 года Орловцы продолжают активно покидать малую родину В январе-мае текущего года из региона уехали 5 166 человек.





В Орловской области продолжает фиксироваться миграционная убыль населения, – следует из отчета Орелстата. Так, в первые пять месяцев 2021 года регион покинули 5 166 орловцев, а в обратную сторону проследовали 4 453 человека. Таким образом, миграционное снижение составило 713 граждан. К слову, за апрель-май этого года убыль составила 474 человека.



В большинстве своем люди уезжали в другие регионы России – так поступили 4 712 экс-орловцев. Из областей на Орловщину прибыло 3 637 человек. Из-за границы в Орловскую область перебрались 816 нынешних жителя региона, эмигрировали из России 454 орловца.





Артём Ежаков



