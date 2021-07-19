Главная » Новости



9:26, 19 июля 2021 года Ливенскую МФО оштрафовали за игнорирование Центробанка Кредиторы продолжали работать даже после исключения из госреестра микрофинансовых организаций.





Ливенская межрайонная прокуратура добилась штрафа для «Микрокредитной компании «Алекс Инвест 46» в размере 100 тысяч рублей, – сообщает сайт надзорного ведомства. Поводом к разбирательству стала продолжающаяся работа компании – после её исключения Центробанком из госреестра микрофинансовых организаций она не имела право предоставлять кредитные займы.





Артём Ежаков



