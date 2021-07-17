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11:24, 17 июля 2021 года В Орловской области зарегистрировано 94 случая заболевания коронавирусом В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 17 июля, за последние сутки в Орловской области выявлено 94 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 38 989).



Накануне выписано 85 орловцев (всего – 36 888). От последствий болезни скончались 788 жителей региона. Двое – за минувшие сутки.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



