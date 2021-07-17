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11:26, 17 июля 2021 года В Орловскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса Об этом со ссылкой на губернатора сообщает его советник Сергей Лежнев.





Как сообщил глава региона Андрей Клычков, в регион поступило 24 000 доз вакцины. Сейчас идёт разгрузка. Вакцину оперативно распределят по районам области. График работы пунктов вакцинации опубликуют позднее.





Орловское Информбюро



