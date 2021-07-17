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12:13, 17 июля 2021 года

В реке Зуша утонул человек

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.


Как сообщили в региональном управлении МЧС, около 8 утра мценские спасатели-водолазы извлекли из реки Зуша (в районе ул. Гагарина) в необорудованном для купания месте тело мужчины 1988 г.р. и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на водоемах:

- купайтесь только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах;
- не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах;
- купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов, воздуха – не менее 22;
- продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно с 3-5 минут;
- после длительного пребывания на солнце не входить и не прыгать в воду.
- недопустимо входить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не заплывайте далеко от берега, так как можно не рассчитать своих сил;
- не подплывайте к проходящим судам;

Часто несчастные случаи с детьми происходят, в то время, когда ребенок предоставлен сам себе и находится в воде без контроля родителей.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб 01 или 101. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

Фото пресс-службы МЧС с места событий


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