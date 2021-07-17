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12:13, 17 июля 2021 года В реке Зуша утонул человек Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.





Как сообщили в региональном управлении МЧС, около 8 утра мценские спасатели-водолазы извлекли из реки Зуша (в районе ул. Гагарина) в необорудованном для купания месте тело мужчины 1988 г.р. и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.



Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на водоемах:



- купайтесь только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах;

- не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах;

- купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов, воздуха – не менее 22;

- продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно с 3-5 минут;

- после длительного пребывания на солнце не входить и не прыгать в воду.

- недопустимо входить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- не заплывайте далеко от берега, так как можно не рассчитать своих сил;

- не подплывайте к проходящим судам;



Часто несчастные случаи с детьми происходят, в то время, когда ребенок предоставлен сам себе и находится в воде без контроля родителей.



В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб 01 или 101. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.



Фото пресс-службы МЧС с места событий





Орловское Информбюро



