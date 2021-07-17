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14:17, 17 июля 2021 года

В Орле вакцинация от коронавирусной инфекции продолжается

Сегодня в Орловскую область поступила очередная партия вакцины. С завтрашнего дня она будет доступна как в поликлиниках Орла, так и в мобильных прививочных пунктах.


Вакцинация против коронавирусной инфекции, приостановленная в Орловской области на прошлой неделе из-за дефицита вакцины, возобновляется. Как сообщает сайт мэрии Орла, прививки можно будет сделать как в поликлиниках, так и в мобильных прививочных пунктах.

В Орле 18 июля передвижные ФАПы разместятся:

• ул. Гагарина, д. 51 (в районе магазина «Перекресток»);

• Наугорское шоссе, д. 76 (в районе ТЦ «Европа»).

Время работы передвижных прививочных кабинетов - с 09:00 до 16:00.

Прививку против COVID-19 можно сделать и в четырёх поликлиниках Орла. Бесплатно и без предварительной записи:

• поликлиника №1 (ул. Московская, 27);

• поликлиника №2 (ул. 8 Марта, д.2);

• поликлиника №3 (ул. Комсомольская, д. 32);

• поликлиника №4 (ул. Раздольная, д.57).

Прививочные кабинеты в поликлиниках Орла работают с 09:00 до 18:00 по будням и выходным.

Также продолжает работу прививочный пункт в ТМК «Гринн». Приём ведётся ежедневно с 12:00 до 19:00.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.


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