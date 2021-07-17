Главная » Новости



14:21, 17 июля 2021 года В музее-усадьбе «Спасское-Лутовиново» открылась выставка «Полина» Выставка посвящена 200-летию Полины Виардо, музы и возлюбленной Ивана Тургенева.





В Орле начались торжества по случаю 200-летнего юбилея певицы Полины Виардо.



Полина Виардо была не только известной певицей, но и находилась в центре артистической, художественной и литературной жизни Европы. История отношения писателя Ивана Тургенева и певицы Полины Виардо стала одной из самых романтичных в истории русской литературы. Они познакомились в 1843 году, во время первого приезда певицы в Россию. Влюбленность писателя была столь сильна, что впоследствии Тургенев ездил за своей возлюбленной по Европе, неизменно селился или в ее доме, или по соседству, став близким семейным другом.



День рождения Полины Виардо на Орловщине отмечается ежегодно. Сегодня, 17 июля в выставочном зале музея-заповедника И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» открылась выставка, которая так и называется «Полина».



В основе экспозиции — уникальные экспонаты из коллекции Российского Национального музея музыки (г.Москва). В выставке также участвуют предметы и документы из фондов Орловского объединённого литературного музея И.С. Тургенева и, конечно, из фондов музея-заповедника «Спасское-Лутовиново».



















Орловское Информбюро



