COVID-19 найден у 91 орловца, трое скончались

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12:19, 18 июля 2021 года
COVID-19 найден у 91 орловца, трое скончалисьВ России обнародовали суточные данные о распространении болезни.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 18 июля, за последние сутки в Орловской области выявлен 91 случай заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 39 080).
Накануне выписано 79 орловцев (всего – 36 967). От последствий болезни скончались 792 жителя региона (+4 летальных исхода).
Суточная заболеваемость в России – 25 018 (всего – 5 958 133), число выздоровевших – 18 886 (всего – 5 341 231). Общее число летальных исходов – 148 419 (+764 случая за сутки).
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Артём Ежаков