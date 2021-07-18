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12:53, 18 июля 2021 года На Орловщине раскрыли серию дачных краж В преступлениях подозреваются трое жителей Ставропольского края.





В Орловской области полицейские установили подозреваемых в двух эпизодах дачных краж и одном покушении на нее, – сообщают в региональном УМВД. Фигурантами уголовного дела стали трое жителей Ставропольского края.



Первый эпизод произошел в конце апреля – неизвестные пробрались в дом 37-летней жительницы поселка Телецентр, повредив оконную раму. Их добычей стали деньги и золотые украшения на общую сумму в 140 тыс. рублей. В мае аналогичным способом они пробрались в коттедж 48-летней жительницы поселка Гать и унесли с собой полмиллиона рублей наличными, а также золотые изделия, оцененные в 30 тысяч. В этот же день похожая по почерку попытка кражи произошла в деревне Ивановское, но поживы здесь не нашлось. Опросив соседей, полицейские установили приметы подозреваемых, марку их машины и ее иногородние номера.



Первого фигуранта – ранее судимого мужчину 1987 г.р. – задержали в Воронеже. В автомобильном тайнике нашлась добыча с последней удачной кражи. Остальных фигурантов – мужчин 1992 и 1997 г.р. – поймали в Ставрополье.





Все трое взяты под стражу. Им инкриминируется ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», а также ч.3 ст.30 ч.3 ст.158 УК РФ «Покушение на кражу, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Совместно с коллегами из других регионов орловские полицейские проверяют фигурантов на предмет совершения других аналогичных краж.



Фото пресс-службы областного УМВД





Артём Ежаков



