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13:38, 18 июля 2021 года

Орловские коммунисты и «единоросы» зарегистрировали кандидатов в облсовет

Региональный избирком принял соответствующее решение на очередном, 139 по счёту, заседании.


Региональный избирком на 139 заседании принял постановления о регистрации областных списков кандидатов в депутаты Орловского облсовета VII созыва (2021-2026 годы), выдвинутых местными отделениями «Единой России» и «КПРФ».

От «единоросов» на выборы в местный парламент по общеобластной части зарегистрированы его нынешний секретарь Леонид Музалевский и его первый зампред Михаил Вдовин, а также глава агрофирмы «Мценская» Николай Жернов и замглавврача ООКБ Оксана Матюхина. С полным зарегистрированным списком можно ознакомиться здесь.

От «КПРФ» на выборы в облсовет по общеобластной части зарегистрированы сенатор Василий Иконников, зампред горсовета Иван Дынкович и главред «Орловской искры» Юрий Лебёдкин. Полный список доступен здесь.

Напомним, что выборы депутатов Орловского облсовета и Госдумы на 2021-2026 годы пройдут в этом году с 17 по 19 сентября.

Фото пресс-службы избиркома Орловской области


Артём Ежаков
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