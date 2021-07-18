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15:20, 18 июля 2021 года Мэрию Орла обязали переселить мать и ребенка из аварийного жилья Прокуратура через суд добилась восстановления прав граждан.





В Орле прокуратура после обращения местной жительницы в судебном порядке обязала городскую администрацию переселить заявительницу и ее несовершеннолетнего ребенка из аварийного и подлежащего сносу дома №14 по ул. 1-й Курской. Доля муниципальной собственности здесь составляла более 52%, но в нарушение закона мэрия надлежащих мер по обеспечению безопасности жильцов не принимала.



В новою благоустроенную квартиры семья пока не въехала. Надзорное ведомство держит на контроле исполнение судебного вердикта.





Артём Ежаков



