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14:07, 18 июля 2021 года Синоптики прогнозируют грозы и град в Орловской области Непогода ожидается с сегодняшнего вечера вплоть до завтрашнего.





ГУ МЧС России по Орловской области, ссылаясь на синоптиков, сообщает о прогнозируемой непогоде на территории региона. Ожидается, что с 21 часа 18 июля по 21 час 19 июля на Орловщину придет переменная облачность, днем пройдут кратковременные (местами сильные) дожди, грозы. В отдельных районах возможен град.



Ветер ночью: от 2 до 7 м/с; днем: от 6 до 11 м/с. Местами при грозах: до 17 м/с. Температура ночью: 16-20℃; днем: 27-32℃.





Артём Ежаков



