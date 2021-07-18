19 июля в Орле снова будет доступна мобильная вакцинация от COVID-19

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14:40, 18 июля 2021 года
19 июля в Орле снова будет доступна мобильная вакцинация от COVID-19График и адреса прививочных пунктов опубликовала городская администрация.
В Орле сохранится возможность вакцинации от COVID-19 в мобильных прививочных пунктах. Завтра, 19 июля, медики будут принимать желающих пройти процедуру с 13:00 до 20:00. Передвижные кабинеты остановятся в районе ТЦ «Европа» (ул. Московская, 67; ул. Металлургов, 17).
Вакцинироваться может любой совершеннолетний гражданин РФ, взяв с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Артём Ежаков