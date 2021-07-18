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15:40, 18 июля 2021 года В Орле потушили пожар повышенной сложности Минувшей ночью на ул. Автовокзальной горело складское помещение.





Сегодня ночью в Орле на улице Автовокзальной загорелось складское помещение. Огнеборцы присвоили ЧП повышенный номер сложности. Возгорание было оперативно локализовано, что позволило не допустить распространения пламени на соседние объекты. Никто не пострадал.



Причины возгорания и степень причиненного ущерба предстоит выяснить специалистам.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков



