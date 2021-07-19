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9:41, 19 июля 2021 года

В Орле более чем на сутки отключили горячую воду в четырех домах

Вентили перекрыли из-за ремонта на центральном тепловом пункте.


В Орле из-за проведения ремонтных работ на центральном тепловом пункте с 8:00 20 июля по 17:00 21 июля отключено горячее водоснабжение по следующим адресам: ул. Русанова, д. 52; пер. Гористый, д.14; ул. 1-я Курская, д.55; ул. 5 Августа, д. 25.


Артём Ежаков
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