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10:08, 19 июля 2021 года В Орле открыли первый в местной митрополии храм Собора Орловских святых Он находится на территории Ахтырского кафедрального собора.





Впервые в Орловской митрополии был организован малый крестильный храм, расписанный в честь Собора Орловских святых. Он находится на территории Ахтырского кафедрального собора. 15 июля, в день празднования Ахтырской иконы Божией Матери, митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил здесь чин малого освящения, – сообщает сайт митрополии.



Храм украшен изображениями преподобного Кукши Печерского, священноисповедника Георгий Коссова, священномученика Иоанна Карабанова, священномученика Иоанна Панкова и его сыновей — мучеников Николая и Петра Панковых, преподобного Макария Алтайского, священномученика Серафима (Остроумова) и преподобноисповедника Сергия (Сребрянского).



Фото: Евгений Борисов, Евгений Мартынов, Анастасия Лаушкина





Артём Ежаков



