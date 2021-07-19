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10:37, 19 июля 2021 года

Орловские водоёмы стали грязнее

Орёлоблэконадзор опубликовал отчёт о состоянии загрязнения поверхностных вод суши.


В регионе ухудшилась чистота воды в водоёмах – следует из документации Орелоблэконадзора. В отчёте указанно буквально следующее: «Степень загрязнения поверхностных вод Орловской области в целом в 1-м полугодии 2021 года по сравнению с 1-м полугодием 2020 года увеличилась и оценивается как «очень загрязнённая» (1-е полугодие 2020г – «загрязнённая»)».

Так, упало качество воды в Оке (с «загрязненной» до «очень загрязненной»), а также в реках Зуша, Неручь и Нугрь (со «слабо загрязненной» до «загрязненной», однако в река Крома вода стала чище (с «загрязненной» до «слабо загрязненной»).

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.


Артём Ежаков
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