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11:23, 19 июля 2021 года COVID-19 нашли у 88 орловцев, трое скончались В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 19 июля, за последние сутки в Орловской области выявлено 88 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 39 168).



Накануне выписано 74 орловца (всего – 37 041). От последствий болезни скончалось 795 жителей региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 24 633 (всего – 5 982 766), число выздоровевших – 18 764 (всего – 5 359 995). Общее число летальных исходов – 149 138 (+719 случаев за сутки).



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



