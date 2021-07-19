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12:14, 19 июля 2021 года Вчера на Орловщине после ДТП госпитализировали пятерых человек В региональном УГИБДД опубликовали сводку аварийности.





За минувшие выходные в Орловской области после ДТП госпитализировали пятерых человек. Большинство аварий было вызвано потерей управления и последующим съездом в кювет.



В час ночи 18 июля 18-летний парень без водительского удостоверения на 3-м километре трассы Орел – Ефремов – д. Ступишино – д. Кривая Лука «уронил» ВАЗ-2112 в кювет, где машина перевернулась. 25-летнего пассажира увезли в стационар. В это же время на 62-м километре автодороги Орел – Тамбов в такую же аварию, закончившуюся больничной койкой, попала 32-лентяя водительница «Киа Рио». Утром, в 7:30, в 28 километрах дальше от места ДТП с «Киа Рио», аналогичным способом вылетел с трассы и опрокинулся «Хендай Солярис». 42-летнюю пассажирку пришлось госпитализировать. Ближе к вечеру в кювете оказался 75-летний водитель «Оки». Он потерял управление машиной в районе 2-го километра Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря».



Что касается аварий другого рода, то в 11:20 на ул. Паровозной в Орле 24-летний водитель ВАЗа влетел в бордюр и опору ЛЭП. Травмы потребовали лечения в стационаре. В 23:00 на 11-м километре автодороги Орел – Новосиль – Ефремов «Опель Астра» наехал на земляной вал. 45-летнюю пассажирку иномарки госпитализировали.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 35 ДТП, среди которых 6 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили ранения.





Артём Ежаков



