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12:46, 19 июля 2021 года

Певица, композитор, муза. Полина Виардо – в Спасском-Лутовиново

На открытие выставки, посвящённой 200-летию Полины Виардо, побывала корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер.


Их история любви считается одной из самых спорных и романтичных в литературе. Полина Виардо стала музой Ивана Тургенева. Они часто ставили домашние спектакли и проводили вместе музыкальные вечера.

Музыкальные вечера были частью общественной жизни 19 века, а организованные Полиной Виардо сразу становились эпицентром внимания. Ее голос поражал и завораживал современников. С первых нот влюбился в неё Тургенев. Но история, которую рассказывают в Спасском, не о романе длинною в 40 лет, а о Полине Виардо как разносторонней личности.

Татьяна Гинзбург, старший научный сотрудник Российского национального музея музыки: «Мы представляем Полину Виардо как композитора, потому что ее композиторское творчество востребовано до сих пор и сейчас звучит в концертах. Она сочиняла в основном вокальную музыку, рассчитанную для камерного исполнения. И ее произведения звучат в концертах, выходят на дисках, её произведения исполняют выдающиеся музыканты и певцы».

В двухсотлетний юбилей Полины Виардо впервые в России открылась моно-выставка о ней. Здесь иконография - взгляд художников на оперную диву, есть фотографии с её автографом, письма, записки, которые раскрывают педагогический талант. Выставка - пример коллаборации, на ней экспонаты из фондов музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» и Орловского объединенного государственного литературного музея, а также уникальные материалы из Российского национального музея музыки.

Михаил Брызгалов, генеральный директор Российского национального музея музыки (г. Москва): «Это редкие записи из наших фондов, музыкальные иллюстрации, и вообще это выставка с большим количеством музыки. Есть уникальная запись, где Сен-Санс играет свои произведения».

Услышать музыкальные произведения на выставке можно благодаря технологиям. Есть аудио-гид, а около каждого экспоната - QR-код, который даст возможность услышать произведения сыгранные и написанные Полиной Виардо.

В день открытия выставки музыкой наполнены были и аллеи Спасского-Лутовиново. На открытой сцене выступил губернаторский симфонический оркестр. Гости тургеневской усадьбы услышали уникальный проект - музыканты исполнили миниатюры, написанные Полины Виардо. Её перу принадлежат более 250 работ.

Ирина Никишонкова, заместитель директора музея-заповедника И.С. Тургенева: «К сожалению, ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы и часть программы пришлось сократить. Мы, к сожалению, не смогли показать гостям Спасского фестиваль оперных исполнителей, мы ждали звёзд оперной сцены России и Франции, но - в следующий раз».

Тем не менее часть праздничной программы удалось сохранить. В Спасском прошла литературная встреча, посвящённая взаимоотношениям Тургенева и Виардо.

Арутюн Амирханян писатель, историк, журналист (г. Москва): «Он был для неё и критиком и другом, также и она читала его произведения и давала оценку им - это было плодотворное взаимное сотрудничество».

В Спасское Тургенев не раз приглашал свою даму сердца, но при жизни ей так и не удалось посетить имение. Спустя почти два столетия она здесь, во всей красе. Поближе познакомиться с её биографией и творчеством можно до конца августа.


Анна Вайсергисер
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