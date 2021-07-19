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13:08, 19 июля 2021 года В орловский спорт к концу 2023 года вложат более 1,2 млрд рублей В областном правительстве обсудили реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни».





В Орловской области к концу 2023 года потратят свыше 1,2 млрд руб. в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни». Подавляющая часть этой суммы – 957,2 млн – будет вложена в строительство новых спортивных объектов. На модернизацию школ по этому направлению выделено 46,3 млн.



В 50,5 млн обойдется совершенствование хоккейной подготовки. К слову, в этом году более 25 млн направят на модернизацию оборудования спортивной школы «Ледовое поколение». На большую сумму порадуют футболистов – для создания искусственных полей бюджетом предусмотрено 99,8 млн.



20,2 млн рублей вложат в закупку оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса в Центре развития внешкольного спорта в Орле.



Новые площадки ГТО обойдутся в 71,7 млн. Сейчас они есть в 15 муниципальных образованиях Орловщины, а до 2023 года они появятся еще в 7. В регионе уже действуют 22 центра тестирования норм ГТО.





Артём Ежаков



