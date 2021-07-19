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13:40, 19 июля 2021 года

Орловцы стали чаще нарушать ПДД и больше за это платить

Речь идет о нарушениях, зафиксированных приборами фото- и видеофиксации.


В Орловской области в I периоде 2021 года на основании фото- и видеофиксации было вынесено 235 461 постановление о нарушениях ПДД – на четверть больше, чем год назад. Соответственно, сумма штрафов также выросла – на 23% – и составила 151,6 млн.

Автоматика, фиксирующая водительские нарушения, обновляется. Модернизируется цифровыми камерами система «Безопасный город», закуплены два комплекса «Паркон», следящие за правилами парковки, а также комплекс «Кордон Про»М – он фиксирует скоростные нарушения. Помимо этого, с февраля на Орловщине внедряется единая система контроля за передвижением машин по автодорогам – специальное ПО «Паутина».

Сейчас фото- и видеофиксация в регионе представлена 124 стационарными комплексами автофиксации нарушений ПДД, 34 передвижными, 7 мобильными, а также автоматизированными рабочими местами предварительной обработки информации и серверным оборудованием. АПК «Безопасный город» насчитывает 70 камер видеонаблюдения.

Устаревшие системы планируют заменять. «Орелгосзаказчику» было поручено определить необходимые на эти цели суммы для включения в бюджеты 2022-2024 годов.


Артём Ежаков
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