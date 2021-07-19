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14:19, 19 июля 2021 года

Ярмарка – переехала. Первые впечатления продавцов и покупателей

В Орле ярмарка выходного дня с площади Жукова переехала на улицу Приборостроительную. Точнее - вернулась. Как прошёл первый день торговли, выясняла корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.


В Орле ярмарка выходного дня расположилась на улице Приборостроительной. Торговый ряд получился длинным – от улицы Горького до Октябрьской. Чтобы распределить места, предприниматели приехали сюда в три часа ночи, а первые покупатели пришли уже в шесть утра. На новой площадке разместили свой товар 160 предпринимателей. И большинство из них переезд на Приборку воспринимают как возвращение домой.

Елена Бачурина, индивидуальный предприниматель: «В первый день стало приятно, что возвращаются наши старые клиенты, которые пять лет назад приходили к нам, покупали нашу продукцию, они помнят нас и сказали, что им здесь очень удобно».

Валентина Герасимова, сельхозпроизводитель (Мценский район): «Мы - сельхозпроизводители, и если нам негде было бы поработать, мы бы всё это выбросили, а сажаем не для этого. Мы очень довольны, но места маловато».

По-разному перенос ярмарки воспринимают и покупатели. Большинство возвращением торговой площадки на старое место довольны. Говорят и о транспортной доступности, и о большом количестве жителей в этом районе.

А вот тем, кто живёт в домах по соседству, по утрам не сладко – «шумно, спать не дают». Ещё один минус, который отмечают и продавцы, и покупатели - тесновато. А ещё жители района боятся, что мусор после торговли не будет убран.

Останется ли ярмарка и после ремонта площади Жукова на этом месте или вернется назад, предприниматели вместе с администрацией будут решать в сентябре. А пока из-за торговли движение транспорта в выходные с 4 утра до 16 часов по улице Приборостроительной закрыто.


Татьяна Тимохина
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